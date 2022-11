"Il a montré qui il est vraiment": Max Verstappen refuse de laisser passer Checo Perez et provoque la rage du Mexicain (vidéo)

Georges Russell a décroché son premier Grand Prix lors du GP du Brésil, ce dimanche.

Si les dès sont déjà jetés concernant le championnat du monde, qu'a remporté haut la main le Néerlandais Max Verstappen, celui-ci n'a pas l'air décidé à rendre la pareille à son coéquipier Checo Perez, élément majeur de ses deux titres de champion du monde (2021 et 2022).

Alors que les deux pilotes Red Bull étaient dans le dernier tour du Grand Prix, les managers de l'équipe autrichienne demande à Verstappen, 6ème, de laisser passer son coéquipier, 7ème, la réponse du Néerlandais est cinglante : "Les gars, je vous l'ai déjà dit l'été dernier, il ne faut plus me demander ce genre de choses ok ? J'ai exposé mes raisons et je m'y tiens".

L'équipe transmet alors la nouvelle à Perez, qui le prend assez mal : "Il a montré qui il était vraiment", lâche alors le Mexicain. Si Verstappen avait laissé passer Perez, celui-ci aurait pu dépasser Charles Leclerc au classement des pilotes, et prendre la deuxième place, à un Grand Prix de la fin des championnats.

Après la course, Perez a visiblement eu du mal à avaler la nouvelle : "Après tout ce que j'ai fait pour lui, c'est un peu décevant. S'il a deux championnats du monde, c'est aussi grâce à moi".

Ambiance...