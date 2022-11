Adnan Custovic n'est plus l'entraîneur de Courtrai

(Belga) Courtrai a annoncé lundi s'être séparé de son entraîneur Adnan Custovic. L'adjoint Gunter Van Handenhoven quitte lui aussi le stade des Eperons d'or.

Il s'agit du second changement d'entraîneur cette saison à Courtrai. Custovic, 44 ans, avait en effet nommé T1 le 1er septembre dernier, trois jours après le renvoi de Karim Belhocine. Battu 0-4 par La Gantoise vendredi, Courtrai est 17e et avant-dernier de la D1A avec 12 points, 1 de plus que la lanterne rouge Seraing. (Belga)