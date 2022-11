La Tunisie avec l'ancien Gantois Dylan Bronn

(Belga) Le sélectionneur de la Tunisie Jalel Kadri a dévoilé lundi une liste de 26 joueurs convoqués pour le Mondial 2022 au Qatar, parmi lesquels figure l'ancien joueur de La Gantoise Dylan Bronn.

Bronn, 27 ans, a porté le maillot des Buffalos entre 2017 et 2020. Il avait déjà porté le maillot des Aigles de Carthage lors du Mondial 2018 où la Tunisie avait perdu 5-2 contre les Diables Rouges en phase de poules. Il évolue désormais pour la Salernitana en Serie A. La Tunisie pourra aussi compter sur son attaquant expérimenté Wahbi Khazri (Montpellier). Saîf-Eddine Khaoui (Clermont), et Yoann Touzghar (AC Ajaccio) n'ont eux pas été retenus. Pour sa sixième participation à la Coupe du Monde, la Tunisie affrontera la France, l'Australie et le Danemark dans le groupe D. La sélection: Gardiens de but: Aymen Dahmen (Club sportif Sfaxien/Tun), Mouez Hassan (Club Africain/Tun), Béchir Ben Said (US Monsatir/Tun), Aymen Mathlouthi (Etoile du Sahel/Tun) Défenseurs: Ali Abdi (Caen/Fra), Mohamed Drager (FC Lucerne/Sui), Ali Maaloul (Al-Ahly/Egy), Wajdi Kechrida (Atromitos Athènes/Grè), Nader Ghandri (Club Africain/Tun), Yassine Meriah (Espérance/Tun), Bilel Ifa (Kuwait FC/Kow), Dylan Bronn (Salernitana/Ita), Montassar Talbi (FC Lorient/Fra) Milieux: Ellyes Skhiri (FC Cologne/All), Ghaylen Chaalali (Espérance/Tun), Aissa Laidouni (Ferencváros/Hon), Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance/Tun), Ferjani Sassi (Al-Duhail/Qat), Hannibal Mejbri (Birmingham/Ang) Attaquants: Youssef Msakni (Al-Arabi SC/Qat), Seifeddine Jaziri (Zamalek/Egy), Naim Sliti (Ettifaq/Asa), Issam Jebali (Odense Boldklub/Dan), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC/Kow), Anis Ben Slimane (Bröndby/Dan), Wahbi Khazri (Montpellier/Fra) (Belga)