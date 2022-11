Adnan Custovic n'est plus l'entraîneur de Courtrai

(Belga) Courtrai a annoncé lundi s'être séparé de son entraîneur Adnan Custovic. L'adjoint Gunter Van Handenhoven quitte lui aussi le stade des Eperons d'or.

Il s'agit du second changement d'entraîneur cette saison à Courtrai. Custovic, 44 ans, avait en effet nommé T1 le 1er septembre dernier, trois jours après le renvoi de Karim Belhocine. Le Bosnien, qui avait signé un contrat de deux ans, est à son tour limogé, après une défaite 0-4 face à La Gantoise vendredi lors de la 17e journée de championnat. Les Kerels sont 17e et avant-dernier de la D1A avec 12 points, 1 de plus que la lanterne rouge Seraing. Neuvième entraîneur remercié cette saison en D1, Adnan Custovic avait lancé sa carrière d'entraîneur à Courtrai en 2014, comme T2 d'Yves Vanderhaeghe. Il avait ensuite été T1 dans deux autres clubs belges, à Ostende (septembre 2017-juin 2018 et de mars à juin 2020) et Waasland-Beveren (novembre 2018 - juin 2020). L'ancien attaquant de Mouscron, La Gantoise et du Beerschot (58 buts et 27 assists en 176 matches) a aussi été adjoint du sélectionneur de Bosnie Dusan Bajevic en 2020 avant d'être le T2 d'Ivan Leko au club chinois de Shanghai Port la saison dernière. Courtrai va désormais se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. A l'arrêt en raison de la Coupe du monde au Qatar, le championnat de Belgique reprendra juste avant la Noël. Courtrai recevra le leader Genk le 23 décembre pour le compte de la 18e journée de D1A.