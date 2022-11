Eden Hazard est en manque de rythme, mais il va y travailler: "J'ai 10 jours de préparation, je veux être sur le terrain !"

"Pffffiou, je n'ai plus l'habitude hein !", glisse Eden avant d'arriver à notre micro. Il est vrai qu'en ce moment, Hazard a moins l'occasion d'enchaîner les conférences de presse. "Ce serait mentir de dire que je vis bien ma situation au Réal : j'ai envie de jouer, de démontrer que je sais jouer, mais j'accepte. Cette Coupe sera une bonne occasion pour moi de montrer ce que je sais faire".

Concernant son rythme, Eden est clair : il n'en a pas beaucoup, mais il va travailler pour. "On a dix jours pour bien travailler avant notre premier match. Mais avec le Réal, je n'ai pas raté d'entraînement. J'ai peu de rythme en match, mais j'en ai beaucoup à l'entraînement. Est-ce que ça va suffire ? Je ne sais pas, mais je vais tout faire pour".

"J'ai envie d'être sur le terrain !"

Le rythme manque peut-être, mais pas l'envie de jouer : "J'ai envie d'être sur le terrain ! Je ne sais pas si je pourrais, mais j'ai envie de jouer tous les matchs pendant 90 minutes, on verra comment ça se passera".

Pour l'ambition, c'est pareil, notre capitaine se veut positif. "On veut aller le plus loin possible, faire comme il y a quatre ans, régaler le public, ne pas avoir de regrets et jouer de la meilleure manière possible. Je ne sais pas si nous sommes plus forts qu'en 2018, mais nous avons plus d'expérience, ça, c'est sûr. Puis ne nous cachons pas, nous avons toujours une très bonne équipe !"