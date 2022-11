Challenger Pro League - Le parquet propose deux journées de suspension effectives à Serge Tabekou

(Belga) Le parquet de l'Union belge de football a requis lundi trois matches de suspension, dont deux effectifs et un avec sursis, à l'encontre de Serge Tabekou.

Le joueur du Lierse Kempenzonen a été exclu dimanche après un tackle dangereux à la 50e minute du match face à Beveren. Il a en effet touché le tibia de son adversaire avec ses crampons dans sa tentative de récupérer le ballon. Après rediffusion des images, le parquet fédéral a estimé qu'il était évident que Tabekou aurait pu se retenir mais ne l'a pas fait. Il risque 2.500 euros d'amende effective en plus de sa suspension. Le club et le joueur peuvent accepter la proposition, ou non, auquel cas le dossier est renvoyé devant le Comité disciplinaire de l'Union belge. (Belga)