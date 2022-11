Le 10 pour Hazard, le 7 pour De Bruyne: voici les numéros de maillot des Diables Rouges pour le Mondial (photo)

Les Diables Rouges sont prêts à se rendre au Qatar. S'ils décolleront ce midi pour le Koweït, où ils affronteront l'Egypte en préparation vendredi à 16h, les Belges ont déjà avec eux les maillots floqués du bon numéro pour le tournoi.

La liste de ces numéros a été dévoilée ce matin par l'équipe nationale, sans réelle surprise. Les numéros habituels ont été attribués aux cadres, comme le 10 pour Hazard ou encore le 7 pour De Bruyne et l'inévitable numéro 1 pour Thibaut Courtois. Zeno Debast héritera du 26, tandis que Faes et Theate arboreront les numéros 4 et 3.

Des numéros qui seront déjà en vigueur contre l'Egypte.