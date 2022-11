"Ils s'en foutent du club": et maintenant, Cristiano Ronaldo dézingue les propriétaires de Manchester United (vidéo)

Les propriétaires de Manchester United, la famille Glazer, "ne se soucient pas" du succès sportif de leur équipe, a déclaré Cristiano Ronaldo, dans de nouveaux passages de l'interview accordée à un média anglais, auprès duquel il émet une salve de critiques contre le club mancunien.

Le quintuple Ballon d'Or a été très peu utilisé cette saison par le nouveau manager des Red Devils, le Néerlandais Erik ten Hag, et a même été sanctionné pour avoir refusé d'entrer en jeu comme remplaçant. Dans une interview explosive accordée à TalkTV dimanche, Ronaldo, qui s'est fait connaître dans le monde entier à Old Trafford, a affirmé qu'il se sentait "trahi" par United et qu'il pensait que des dirigeants du club essayaient de l'évincer.

Dans une autre partie de l'interview diffusée lundi, il renouvelle ses attaques envers le club ou il avait effectué un premier passage de 2003 à 2009, remportant au passage trois titres de champion d'Angleterre et une Ligue des champions. L'attaquant, qui est revenu l'année dernière, a déclaré qu'il ne parlait pas aux Glazer, les Américains propriétaires de Manchester United depuis 2005, et que ceux-ci n'avaient pas à coeur les intérêts du club.

"Les Glazer, ils s'en foutent du club... du sport professionnel. Comme vous le savez, Manchester est un club marketing", a-t-il dit. "Ils obtiendront de l'argent grâce au marketing -le sport, ils ne s'en soucient pas vraiment, à mon avis", a assuré le natif de Funchal. "Je pense que les fans devraient connaître la vérité, ils devraient savoir que les joueurs veulent le meilleur pour le club. Je veux le meilleur pour le club. C'est pourquoi je suis venu à Manchester United", a plaidé l'international portugais.

"CR7" a inscrit 18 buts en championnat la saison passée et son équipe a terminé à la 6e place de Premier League, à 35 points de Manchester City, qui a décroché son 8e titre. L'ex star du Real Madrid a souligné qu'il y avait "certaines choses au sein du club" qui l'empêchaient de rivaliser avec les autres grands noms de Premier league, et qu'il lui serait difficile de revenir au sommet.

Il s'est également attaqué à ses anciens coéquipiers Wayne Rooney et Gary Neville, qui l'ont critiqué: "ce ne sont pas mes amis". "Les gens peuvent avoir leur propre opinion mais ils ne savent pas vraiment ce qui se passe", a-t-il indiqué. Ronaldo est également revenu sur son été agité qui l'a vu manquer la tournée de pré-saison des Red Devils en Australie et tenter de trouver un nouveau club.

Il a révélé que sa compagne Georgina Rodriguez et leur petite Bella Esmeralda avaient été hospitalisées pour un "gros problème" quelques mois seulement après la mort de leur fils nouveau-né, mais selon lui la hiérarchie de United a mis en doute ses explications.