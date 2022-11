Les Mauves ont un nouveau directeur sportif: Anderlecht confirme l'arrivée de Jesper Fredberg

Jesper Fredberg est le nouveau directeur sportif du RSC Anderlecht, a confirmé le club bruxellois mardi. Le Danois débarque en provenance du club de Viborg au Danemark et débutera sa nouvelle mission à partir du 1er janvier 2023.

Fredberg, 41 ans, occupait le poste de directeur sportif à Viborg depuis 2019. Il a débuté comme entraîneur adjoint dans le club danois d'Aarhus en 2013 où il a assuré l'intérim en 2014 avant de devenir responsable du centre de formation lors de la saison 2014-2015. Il a ensuite quitté le Danemark pour rejoindre l'Omonia Nicosie à Chypre entre 2016 et 2018 avant d'occuper le même poste au Panathinaikos lors de la saison 2018-2019.

Kenneth Bornauw restera quant à lui en charge des opérations opérationnelles et commerciales en tant que CEO Non-Sports. Peter Verbeke, qui assurait la double casquette de CEO et directeur sportif, est lui toujours absent pour raisons médicales "pour encore un certain temps". "Jesper est surtout connu pour sa vision innovante du football, ses choix ciblés pour les entraîneurs modernes et aussi pour attirer et guider les jeunes talents de haut niveau. Sa passion pour le football techniquement soigné et dominant rime aussi parfaitement avec l'ADN du RSC Anderlecht", a écrit le RSCA.

"C'est un immense honneur pour moi de prendre ce rôle au sein du club qui a décroché le plus de titres en Belgique", a réagi Fredberg, cité dans le communiqué. "Je suis pleinement conscient des défis qui sont à relever, mais avec son riche passé, sa philosophie de football claire et son académie de jeunes de renommée mondiale, ce que ce club doit représenter est très clair pour moi. Je veux définir une stratégie sportive basée sur les valeurs et l'ADN de ce club, et également m'appuyer sur le travail qui a été accompli durant ces dernières années." "Avec la nomination de Jesper, nous franchissons une étape importante dans le développement de la direction sportive de ce club. Nous disposons avec Jesper d'une personne qui a une vision moderne du football. Il s'intègre parfaitement à l'ADN de notre club et au chemin que nous désirons emprunter dans les années à venir", a ajouté Wouter Vandenhaute, le président anderlechtois.