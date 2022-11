Sadio Mané ne jouera pas le premier match du Sénégal contre les Pays-Bas

(Belga) Louis van Gaal et l'équipe des Pays-Bas ont appris une bonne nouvelle mardi. Selon un dirigeant de la fédération sénégalaise de football, la vedette de l'équipe Sadio Mané ne jouera pas le 21 novembre le premier match des Lions de la Teranga lors du Mondial au Qatar face aux Pays-Bas.

L'attaquant du Bayern Munich, à l'instar de Romelu Lukaku chez les Diables Rouges, est actuellement blessé (au péroné). Il espère être rétabli pour disputer les prochaines rencontres de son pays dans cette 22e Coupe du monde. "Nous devrons tenir compte du fait de devoir jouer les premiers matchs sans Sadio et de gagner sans Sadio car nous avons 25 joueurs en plus de Sadio", a déclaré Abdoulaye Sow aux médias sénégalais. "Personne ne voulait ça, mais c'est ce qui nous est arrivé." Mané, 30 ans, a inscrit 33 buts en 92 matchs disputés avec le Sénégal. Arrivé cet été au Bayern en provenance de Liverpool, il a inscrit 11 buts et donné 4 assists en 23 rencontres sous le maillot du "Rekordmeister". Le Sénégal jouera son 2e match du groupe A contre le Qatar le 25 novembre. Le troisième adversaire, l'Équateur, se présentera le 29 novembre; (Belga)