Six Jours de Gand - Les championnes du monde Griet Hoet et Anneleen Monsieur au 't Kuipke mercredi

(Belga) Médaillées d'or sur le kilomètre et en sprint aux championnats du monde de paracyclisme sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines, Griet Hoet et Anneleen Monsieur diront au revoir à la compétition au 't Kuipke de Gand, mercredi.

Comme le veut la tradition, les para-sportifs entreront en scène le mercredi lors de la 81e édition des Six Jours de Gand. Ils commenceront à 18h15 par un contre-la-montre sur 500 mètres. Une heure et demie plus tard, ils disputeront un contre-la-montre sur 10 tours. Suivront à 20h50, une course-poursuite sur 2 500 mètres et à 22h20, un contre-la-montre sur 1 kilomètre. Outre Hoet et Monsieur, seront également présents Ewoud Vromant, Niels Verschaeren, Louis Clincke, Jarno Thierens, Diederick Schelfhout, Milan Thomas et Jonas Goeman. (Belga)