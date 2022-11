Six Jours de Gand - Stijn Steels transporté à l'hôpital après une lourde chute

(Belga) La première course par équipes de la soirée d'ouverture de la 81e édition des Six Jours cyclistes de Gand s'est très mal passée pour Stijn Steels. Le Waeslandien a lourdement chuté. Après avoir reçu les premiers soins médicaux sur place, il a dû être transporté à l'hôpital pour des examens complémentaires. Son partenaire le Suisse Silvan Dillier a été "neutralisé" et participera tout de même aux épreuves individuelles prévues en soirée.

L'épreuve par équipes a été marquée par cette chute après une dizaine de minutes. Plusieurs coureurs sont tombés. Parmi eux figuraient Fabio Van Den Bossche et Jules Hesters, mais Stijn Steels a été la principale victime. (Belga)