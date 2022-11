Six Jours de Gand - Fabio Van Den Bossche et Yoeri Havik en tête après la première soirée

(Belga) Fabio Van Den Bossche et Yoeri Havik sont en tête après la première soirée de la 81e édition des Six Jours de Gand, qui ont débuté mardi au 't Kuipke. Le duo belgo-néerlandais a récolté 69 points, soit cinq de plus que Lindsay De Vylder et Robbe Ghys. Jules Hesters et l'Allemand Tim Torn Teutenberg sont troisièmes avec 51 points.

Suivent les Britanniques Ethan Hayter et Fred Wright (37 points), Iljo Keisse et Jasper De Buyst (25) et les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt (9). Lors de la première course par équipes, Stijn Steels a lourdement chuté avant d'être transporté à l'hôpital. (Belga)