Des containers en guise de chambres d'hôtel et des fan zones en plein soleil: petite visite guidée d'un "fan village" au Qatar

Pour loger les milliers de supporters qui débouleront vers le Qatar pour suivre les aventures de leurs sélections respectives durant le tournoi, les organisateurs ont dû se montrer inventifs.

Nos envoyés spéciaux sur place Laxmi Lota et Thomas Decupere ont pu filmer à quoi ressemble l'un de ses "hôtel-fan village". On peut y voir des dizaines de containers, rangés l'un à côté de l'autre, et qui seront utilisés en guise de chambre. À l'intérieur, la chambre n'est pas très grande, mais semble correcte, avec une salle de bain, deux lits, et un WC.

Au milieu de ces rangées de containers, un énorme écran géant est placé devant des centaines de fauteuils, qui serviront de sièges aux supporters. Petit problème : en pleine journée, il fera plus de 30 degrés, et cette fan-zone semble démunie de tout parasol. À l'intérieur des containers, la température pourrait également monter très vite en cas de forte chaleur...