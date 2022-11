Mais comment fait-il ? Un coureur chinois court des marathons en fumant des cigarettes tout au long du parcours (photos)

Qui a dit qu'il fallait une hygiène irréprochable pour terminer un marathon ? Plus ou moins tous les médecins, direz-vous. Sauf que pour "Oncle Chen", un coureur chinois de 50 ans, ce cas ne s'applique pas pour lui.

En effet, comme le rapporte le Daily Mail, ce Chinois, habitué des marathons fait sensation depuis plusieurs jours, et pour cause : il a récemment terminé le marathon de Xin'anjiang, à Jiande, en Chine, en moins de 3 heures 30 et en fumant sur tout le long du parcours ! Impossible de le prendre en photo sans avoir une cigarette à la bouche...

Pour l'anecdote, Chen finira 574e sur 1.500 coureurs ! Pas mal pour quelqu'un qui ne se facilite vraiment pas la tâche.

Si certains athlètes ont trouvé cette pratique plutôt impressionnante, d'autres trouvaient par contre qu'il donnait un mauvais exemple. Actuellement, il n'existe aucune règle qui empêche un coureur de fumer sur les parcours des marathons.