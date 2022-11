Challenger de Drummondville : Michael Geerts éliminé au 1er tour du double

(Belga) Après avoir assuré sa place pour le 2e tour du tableau du simple lundi, Michael Geerts n'a pas pu récidiver en se qualifiant pour le deuxième tour du double du tournoi de tennis Challenger de Drummondville, joué sur surface dure et doté de 53.120 dollars, mardi au Canada.

L'Anversois de 27 ans, 280e mondial en simple et 168e en double, faisait équipe avec l'Israélien Edan Leshem. Le duo n'a pu prendre le meilleur sur les Britanniques Julian Cash et Henry Patten, qui forment la paire tête de série N.1, et s'est incliné 6-3, 3-6 et 10/6 au super tie break. La rencontre a duré 1h12. Le N.4 belge jouera sa place en quarts de finale du simple face au Canadien Taha Baadi, 834e mondial et bénéficiaire d'une invitation, ce mercredi. (Belga)