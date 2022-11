J-4 avant le début du Mondial: les habitants du Qatar vont-ils fuir le pays durant la compétition ?

Au Qatar, comment la coupe du Monde est-elle accueillie ? Les Qatariens ne sont que 200.000 dans leur pays et 1 million de personnes sont attendus dans le pays. Les habitants vont-ils aller au stade ou fuir le pays pendant un mois ?

Dans la foule multi-culturelle du souk, nos envoyés spéciaux Laxmi Lota et Thomas Decupere recherchent des Qatariens, mais ce n'est pas chose aisée. Au Qatar, on compte 3 millions d'habitants, mais seulement 200.000 Qatariens.

Certaines sources ont confié que plusieurs familles qatariennes comptaient quitter le pays et prendre un mois de congé et quitter le pays. Avec plus d'un million de supporters attendus, la compétition ne plaît pas forcément à tout le monde et la foule peut faire peur dans un pays où le taux de criminalité est l'un des plus faibles au monde.

Nos envoyés spéciaux tombent finalement un Qatari, attablé à une terrasse. "Je vais aller au match d'ouverture, Qatar-Equateur", explique-t-il. Ensuite, il s'étonne de la question posée sur ces familles qui auraient décidé de quitter le pays. "C'est la première fois que j'entends ça, au Qatar, il n'y a pas de problème, nous sommes comme une famille. Regardez d'abord, et puis vous viendrez me poser la question".

"On espère qu'ils iront en finale !"

Invité par une Qatarienne, Hala Al Emadi dans sa demeure, notre équipe en profite pour lui demander si elle se rendra au stade. "Oui, bien sûr, tout le monde a hâte d'y aller, cela va être une belle fête, toute ma famille ira, et moi, j'irai avec mes amis également. J'espère que le Qatar arrivera en finale, on les encouragera, d'ailleurs le maillot de l'équipe est en rupture de stock !"

Les Qatariens craignent-ils des débordements à cause de l'alcool ou de la foule ? "Je pense que le but du sport, de l'art ou de la musique est de rassembler les gens et puis ça ne durera qu'un mois, cela va passer vite".

Les Qatariens seront sûrement présents en nombre à la cérémonie d'ouverture, mais il faudra attendre la suite de la compétition pour voir s'ils se rendront aux autres matchs.