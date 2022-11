Hôtel de luxe, bord de baie et plage: les Diables sont magnifiquement installés au Koweït (vidéo)

Actuellement au Koweït pour disputer un match amical contre l'Egypte avant de s'envoler pour le Qatar, les Diables sont logés dans des conditions extrêmement favorables.

Ils sont actuellement logés dans l'hôtel "Marina", à Koweït City. Cet hôtel est l'un des plus luxueux du pays, les Diables y trouvent donc tout le confort possible. Logée en bord de plage, l'équipe nationale a donc d'ores et déjà l'occasion de s'habituer aux conditions de vie de ces pays du Golfe. En effet, les installations où logeront les Diables au Qatar y ressemblent très fortement.

L'interrogation principale pour l'instant, ce sont les temps de récupération : d'habitude, les Belges disposent de 2 ou 3 matchs amicaux pour se mettre en jambes avant le début de la compétition, ici, il n'y en aura qu'un seul et le premier match de la Coupe du monde arrivera très vite, mercredi soir, déjà.

Le défi de cette sélection sera donc la mise à niveau des joueurs et leur procurer une préparation idéale.