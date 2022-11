"Ce n'est pas bien d'y aller": une star de la musique aurait refusé un million d'euros pour jouer au Qatar

L'argent n'achète pas tout, et visiblement pas Rod Stewart non plus.

La star anglaise de 77 ans a expliqué dans The Times que le Qatar l'avait approché pour jouer dans le pays, mais qu'il avait refusé. "On m'a en fait offert beaucoup d'argent, plus d'un million de dollars, pour jouer là-bas il y a quinze mois. J'ai refusé. Ce n’est pas bien d’y aller", a-t-il expliqué.

Avant de prendre position contre un autre pays : l'Iran. "Et les Iraniens devraient également être absents pour avoir fourni des armes à la Russie".

Pourtant grand fan de foot, Rod Stewart espère que ce refus en inspirera d'autres. "Je suis un chevalier. On vous donne un titre de chevalier à cause de ce que vous avez fait, mais je ne veux pas seulement m'en contenter. Je pensais que si je l'annonçais publiquement, d'autres personnes pourraient faire la même chose".