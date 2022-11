Décès à 42 ans de l'arbitre français Johan Hamel, victime d'un AVC

(Belga) L'arbitre français de football Johan Hamel est décédé à l'âge de 42 ans, a annoncé mercredi le Syndicat des arbitres de football élite (SAFE). Selon le site de L'Équipe, il a été victime d'un AVC (accident vasculaire cérébral) alors qu'il s'entraînait.

Il officiait en Ligue 1 depuis la saison 2015-2016 et a arbitré au total 135 rencontres, plus 85 en Ligue 2, la dernière le 6 novembre entre Lille et Rennes. Dimanche dernier, il était encore en charge du VAR à l'occasion de Paris Saint-Germain et Auxerre. (Belga)