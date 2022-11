"Ils ont un potentiel terrible !": Lionel Messi se mouille et désigne son favori pour la Coupe du monde

Si l'Argentine fait office de favori pour beaucoup de spécialistes, Lionel Messi, capitaine et superstar de l'Albiceleste ne voit pas les choses de la même manière.

Pour le septuple Ballon d'Or, il y a un favori désigné, suivi d'une autre équipe à suivre. "Je pense que la France, même si elle a eu des joueurs blessés, a un potentiel terrible, a affirmé le joueur du PSG. Ils ont beaucoup de joueurs et un entraîneur qui est dans le même groupe depuis longtemps. Ils ont déjà gagné une Coupe du monde", explique-t-il au micro de la chaine de télévision "Movistar".

Mais s'il pointe la France, Messi met en évidence l'ennemi juré de sa sélection, le Brésil. "Le Brésil a un bloc de joueurs de qualité et beaucoup de joueurs pour créer le déséquilibre, a-t-il souligné. Ils ont un neuf, ils ont Neymar...".

Si Messi est bien conscient d'avoir tous les espoirs d'un peuple sur les épaules, il tient cependant à modérer les ardeurs de ses supporters. "C'est difficile de gagner, nous n'avons pas eu beaucoup d'affrontements contre des équipes européennes non plus. Je pense que nous sommes arrivés dans une bonne dynamique, mais il ne faut pas tomber dans l'erreur de la folie des gens et croire que nous sommes favoris. Il faut être réaliste et aller par étape".

L'Argentine n'a plus gagné le Mondial depuis 1986. Il y a huit ans, ils ont été battus en finale par l'Allemagne 1-0.