Scène surréaliste chez nos Diables: un fan s'est introduit sur le terrain pour demander un autographe à son idole (vidéo)

C'est une scène pas banale qui vient de se produire du côté du Koweït et plus particulièrement sur le terrain d'entraînement des Diables Rouges.

Alors que l'équipe nationale se trouvait sur le terrain, un homme vêtu du maillot des Diables Rouges a couru sur le rectangle vert pour s'approcher de ses stars favorites. D'après nos envoyés spéciaux sur place Emiliano Bonfigli et Julien Raway, il s'agit bien d'un fan koweïtien et plus particulièrement de Kevin De Bruyne.

L'homme a été plaqué au sol par plusieurs membres de la sécurité et par Thomas Vermaelen, membre du staff des Diables Rouges, mais il a cependant pu obtenir un autographe de son idole.

Interrogé à notre micro après son acte, le fan a réagi. "J'aime Kevin De Bruyne, je voulais un selfie. Je le suis depuis 10 ans, depuis Wolfsburg, Chelsea, Manchester City... J'ai eu son autographe donc je suis content, très content !"