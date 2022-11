Zizou Bergs qualifié pour les quarts en Finlande

(Belga) Zizou Bergs jouera les quarts de finale du tournoi de tennis Challenger d'Helsinki en Finlande, une épreuve sur surface dure dotée de 67.960 dollars. Mercredi au 2e tour, le Limbourgeois, 23 ans, 135e joueur au classement ATP, a pris le meilleur sur le Russe Alexander Shevchenko, 21 ans, 143e mondial, en trois manches 6-4, 3-6 et 7-6 (7/2). Le match s'est achevé au bout de 2h10 de jeu.

Premier qualifié pour les quarts, Bergs devra attendre le résultat du premier tour entre les invités finlandais Aleksi Lofman (ATP 916), 20 ans, et Otto Virtanen (ATP182), 21 ans. Puis, celui du 2e tour entre le vainqueur finlandais du premier tour et le Tchèque Tomas Machac (ATP 112/N.5) pour connaître son adverse vendredi. Le N.2 belge au classement mondial est aussi engagé en double dans la capitale finlandaise. Il jouera son match du premier tour mercredi en fin de journée aux côtés du Suisse Alexander Ritschard. Ils seront opposés au duo composé du Norvégien Viktor Durasovic et du Finlandais Patrik Niklas-Salminen. (Belga)