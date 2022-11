Euro 2028 - La candidature commune du Royaume-Uni et de l'Irlande face à la Turquie

(Belga) L'UEFA, l'instance européenne du football, a annoncé mercredi avoir reçu trois dossiers préliminaires de candidature pour l'organisation des éditions 2028 et 2032 de l'Euro.

Les quatre associations du Royaume-Uni (Angleterre, Irlande du Nord, Ecosse et pays de Galles) et celle de la République d'Irlande ont soumis une candidature commune pour organiser l'Euro 2028. La Turquie s'est portée candidate aux éditions de 2028 et 2032. L'Italie, championne d'Europe en titre, a soumis un dossier de candidature pour l'Euro 2032. Ce mercredi marquait la date limite pour la soumission des dossiers préliminaires. Les dossiers finaux devront être soumis pour le 12 avril 2023. L'UEFA désignera les pays organisateurs à l'automne 2023. L'Angleterre, déjà organisatrice de l'Euro 1996, et l'Ecosse ont accueilli douze des 51 matches de la dernière édition, organisée durant l'été 2021 dans onze pays différents. Les demi-finales et la finale s'étaient notamment joués à Londres. Le tournoi s'est disputé en Italie en 1968 et en 1980. La Turquie n'a jamais accueilli l'Euro. (Belga)