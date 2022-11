Coupe CEV - Maaseik passe logiquement en huitièmes

(Belga) Maaseik a confirmé son large succès du match aller face aux Croates de Mladost et rejoint les huitièmes de finale de la Coupe CEV de volley-ball.

Fort de son succès acquis une semaine plus tôt à l'extérieur (0-3), Maaseik abordait avec confiance la manche retour des seizièmes de finale de la Coupe CEV de volley-ball. La formation belge assurait l'essentiel dès l'entame de la partie et ne semblait jamais être réellement mise en danger par Mladost (25-22, 25-22). La qualification étant certaine, Maaseik avait à cœur de ne pas traîner sur le parquet et assurait, même si tout ne fut pas parfait, son jeu dans la troisième manche (26-24). Deux succès qui suffisent au bonheur des Belges qui se hissent sans trembler en huitièmes de finale de la compétition. Plus tôt dans la soirée, Gand n'était pas parvenu à se qualifier pour le prochain tour. Battus à l'aller par Izmir (2-3), les Gantois se sont en effet inclinés lors de la manche retour (3-1). (Belga)