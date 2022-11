Mondial 2022 - Le Mexique s'incline face à la Suède avant de s'envoler pour le Qatar

(Belga) Le Mexique s'est incliné contre la Suède, 1-2, lors d'un match amical organisé à Gérone, en Espagne, en vue de la Coupe du monde au Qatar.

Tombeurs il y a une semaine de l'Irak en match amical (4-0), les Mexicains n'ont pas su enregistrer de deuxième victoire consécutive en match amical. Rohden a donné l'avantage aux Suédois en deuxième période (54e), mais Vega a rapidement répondu en faveur des Mexicains (60e). En fin de rencontre, Svanberg a marqué le but décisif pour la Suède (84e), qui ne participera pas à la Coupe du monde. Le Mexique concède donc une défaite avant de s'envoler pour le Qatar, où il affrontera le 22 novembre la Pologne pour son premier match du Mondial, dans le groupe C. Par la suite, 'El Tri' sera confrontée à l'Argentine et à l'Arabie saoudite pour tenter d'obtenir une place en huitième de finale.