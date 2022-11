Golf: la PGA doit faire face à nouvelle action en justice

(Belga) Le circuit nord-américain PGA (Players Golf Association) fait l'objet depuis mardi d'une nouvelle action en justice, dans le cadre de la féroce la bataille juridique l'opposant à la ligue dissidente LIV, soutenue financièrement par l'Arabie saoudite et dont l'émergence fracture le monde du golf.

L'avocat Larry Klayman, qui s'occupe entre autres des intérêts de l'Américain Patrick Reed engagé auprès du LIV, a annoncé le dépôt d'une deuxième plainte amendée en recours collectif, dans le comté de Palm Beach, pour conspiration visant "à détruire le LIV Golf et ses joueurs-membres à leurs débuts". Outre la PGA, le DP World Tour (anciennement European Tour) et l'Official World Golf Ranking (OWGR), organe régissant le classement mondial, sont également cités. Selon M. Klayman, les actions présumées commises par les patrons de la PGA et du DP World Tour, Jay Monahan et Keith Pelley, membres du conseil d'administration de l'OWGR, ont enfreint le droit de la concurrence. Une première action anti-trust contre la PGA avait été initiée le 3 août par onze joueurs qu'elle avait suspendus pour avoir rejoint le LIV. Huit de ces plaignants, dont Phil Mickelson, un des premiers partisans de la ligue dissidente, se sont depuis rétractés. En septembre, la PGA avait déposé aussi une plainte contre le circuit dissident, l'accusant d'interférer dans ses contrats avec les joueurs. Selon M. Klayman, "les joueurs du LIV se voient refuser des points de classement mondial pour les empêcher de participer à des tournois majeurs, comme les épreuves du Grand Chelem, ce qui porte aussi préjudice aux consommateurs", amateurs et suiveurs de ce sport. Dans son dépôt de plainte, l'avocat estime en outre que la qualité du golf proposée sur le circuit PGA a été "altérée et détruite par la baisse du niveau" généralisé, à la suite des suspensions infligées aux membres du LIV . (Belga)