Mondial: Pogba, Salah, Haaland... Ceux qui sont absents au rendez-vous

Messi, Ronaldo, Mbappé, Benzema: le Mondial commence dimanche au Qatar et les stars sont là. Toutes ? Non, car entre blessures, choix des sélectionneurs et éliminations prématurées, quelques grands noms vont manquer à l'appel.

De Gianluigi Donnarumma à Erling Haaland en passant par Paul Pogba ou N'Golo Kanté, voici l'équipe-type des absents.

GARDIEN: Gianluigi Donnarumma (Italie/49 sélections)

Comme ses compatriotes Marco Verratti ou Jorginho, le gardien du Paris SG a sombré avec la Nazionale lors d'un barrage perdu face à la modeste Macédoine du Nord. Pour la deuxième fois d'affilée, l'Italie a raté la marche et va manquer la Coupe du Monde.

LATERAL DROIT: Reece James (Angleterre/15 sélections)

"Anéanti", a écrit le jeune défenseur de Chelsea le 9 novembre sur Twitter. C'est à cette date qu'il a officiellement renoncé à la Coupe du Monde à cause d'une blessure à un genou subie mi-octobre.

DEFENSEURS CENTRAUX: Sergio Ramos (Espagne/180 sélections) et Presnel Kimpembe (France/28 sélections)

Deux champions du monde dans la charnière des absents. L'Espagne a appris à faire sans Ramos, qui n'a plus porté le maillot de son pays depuis mars 2021. Kimpembe, en revanche, a espéré jusqu'au bout défendre le titre conquis par les Bleus en 2018. Il figurait même dans la liste initiale de Didier Deschamps. Mais, insuffisamment rétabli d'une blessure à un tendon d'Achille, il a dû rendre les armes et laisser sa place à Alex Disasi.

LATERAL GAUCHE: Ferland Mendy (France/9 sélections)

Titulaire au Real Madrid, mais trop juste pour les Bleus. A 27 ans, Ferland Mendy n'a jamais réussi à s'imposer pleinement en équipe de France. Cette fois, Deschamps lui a préféré les deux frères Lucas et Théo Hernandez. Lucas Digne (46 sélections) a connu le même sort.

MILIEU DEFENSIF: N'Golo Kanté (France/53 sélections)

"Ne pas avoir +NG+, c'est une force en moins, de par son énergie, son expérience. Humainement, c'est un petit bonhomme tellement attachant, qui a toujours le sourire. Il va nous manquer", a résumé Deschamps. Champion du monde en 2018, Kanté vit une saison galère avec Chelsea. Il n'a joué que les deux premiers matches de la saison à cause d'une blessure aux ischio-jambiers et ne reviendra qu'en 2023.

MILIEUX RELAYEURS: Thiago Alcantara (Espagne/46 sélections) et Paul Pogba (France/91 sélections)

Deux des milieux de terrain les plus doués du monde manquent à l'appel. Souvent brillant avec Liverpool, Thiago Alcantara n'a pas convaincu Luis Enrique de lui faire une place au sein d'un secteur traditionnellement très dense en sélection espagnole. Quant à Pogba, ce sont des blessures au genou droit puis à une cuisse qui vont le priver du tournoi. Et sans lui ni Kanté, le milieu de terrain des champions du monde en titre est à reconstruire.

ATTAQUANTS: Mohammed Salah (Egypte/83 sélections), Erling Haaland (Norvège/23 sélections) et Roberto Firmino (Brésil/55 sélections)

L'Egypte a manqué la qualification pour le Qatar au bout d'un terrible barrage face au Sénégal, qui l'avait déjà battue en finale de la dernière CAN. Salah ne sera donc pas au Mondial, alors que le Sénégalais Mané est du voyage, même si une blessure récente avec le Bayern Munich laisse planer un très gros doute sur sa participation.

Firmino de son côté paye une influence légèrement en baisse avec Liverpool et, surtout, l'incroyable richesse offensive du Brésil. Haaland n'est quant à lui pas parvenu à qualifier la Norvège, qui n'a plus participé à la Coupe du Monde depuis 1998.

REMPLACANTS:

Gardiens: David De Gea (Espagne/Non sélectionné); Mike Maignan France/Blessure)

Défenseurs: Ben Chilwell (Angleterre/Blessure); Jonathan Clauss (France/Non sélectionné); Gabriel (Brésil/Non sélectionné); Fikayo Tomori (Angleterre/Non sélectionné).

Milieux: Philippe Coutinho (Brésil/Blessure); Giovani Lo Celso (Argentine/Blessure); Renato Sanches (Portugal/Non sélectionné); Marco Verratti (Italie/Non qualifié); Georginio Wijnaldum (Pays-Bas/Blessure).

Attaquants: Tammy Abraham (Angleterre/Non sélectionné); Luis Diaz (Colombie/Blessure); Riyad Mahrez (Algérie/Non qualifié); Timo Werner (Allemagne/Blessure).