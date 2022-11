"Il méritait le Ballon d'Or": la pluie de compliments de Roberto Martinez pour Thibaut Courtois

Les Diables Rouges poursuivent leur préparation au Koweït, où ils affronteront l'Egypte demain après-midi (16h). Une équipe belge qui comptera sur un certain Thibaut Courtois pour tenter d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde, dont ils ne sont désormais plus les favoris.

Thibaut Courtois, justement, a reçu une pluie de louanges de la part de son entraîneur, Roberto Martinez, dans les colonnes du journal AS. Pour le sélectionneur des Diables Rouges, le meilleur gardien du monde est tout simplement dans la forme de sa vie. "C'est le premier gardien de but dont je me souvienne qui a joué un rôle aussi important dans la victoire en Ligue des champions", a notamment lancé Martinez, en référence à sa finale de l'an dernier contre Liverpool. "Dans le football, nous sommes différents lorsqu'il s'agit d'évaluer les joueurs de champ par rapport aux gardiens de but, mais pour moi, Thibaut méritait le Ballon d'Or. Cela ne s'était pas produit depuis les années 1970, mais le niveau de résultats de Courtois en Ligue des champions en a fait un joueur unique", a-t-il poursuivi.

Des compliments que Courtois prendra précieusement avec lui, 6 jours avant d'affronter le Canada, premier adversaire des Belges dans le tournoi.