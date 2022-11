Le Canada retient son souffle: l'une des stars est désormais incertaine pour la Coupe du Monde

Le Canada, premier adversaire des Diables Rouges lors de la Coupe du Monde, est dans l'attente. La sélection nord-américaine retient actuellement son souffle, alors que leur star, le joueur du Bayern Munich Alphonso Davies, n'est toujours pas apte à jouer. Ce dernier ne jouera pas contre le Japon cet après-midi en préparation et passera des examens médicaux en fin de semaine.

Touché à la cuisse, Davies est désormais incertain pour le tournoi. En fonction des résultats médicaux, le Bayern sera consulté et une décision sera alors prise sur sa présence ou non lors du tournoi, et donc contre la Belgique, qu'ils affronteront le 23 novembre. Alphonso Davies est, avec Jonathan David, l'une des stars de cette belle équipe canadienne, son absence serait donc un vrai coup dur.