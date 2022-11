Craig Breen ne pilotera plus une Ford-Puma de M-Sport en championnat du monde WRC

(Belga) L'écurie britannique M-Sport, qui prépare les Ford Puma en championnat du monde des rallyes WRC, a annoncé jeudi la fin de sa collaboration avec le pilote irlandais Craig Breen, un an avant la fin de leur contrat, "à la suite d'une décision amiable de se séparer".

Arrivé cette saison en provenance de Huyndai, Breen n'a jamais justifié son rang de pilote N.1. M-Sport a d'ailleurs été très clair dans sa justification : "un manque de constance a empêché les résultats mérités, et une décision a été prise de se séparer. L'équipe cherche un nouveau leader". "Breen avait été choisi pour mener l'équipe après une série de performances prometteuses qui, selon M-Sport, justifiaient sa place à plein temps, et l'équipe de Cumbria avait de grands espoirs d'offrir à l'Irlandais une première victoire en championnat du monde des rallyes FIA" a encore précisé M-Sport dans son communiqué. Breen, 32 ans, a terminé 7e du Mondial WRC en 2022 avec 84 points. Il n'est monté que sur deux podiums en treize courses : à Monte Carlo (3e) et en Sardaigne (2e). La place de N.1 chez Ford est donc désormais vacante.