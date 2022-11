Surprise en Espagne: Le Real Madrid va ouvrir son propre parc d'attractions à Dubaï

Le Real Madrid continue de se diversifier économiquement. Le club vient en effet d'annoncer son intention d'ouvrir son tout premier parc d'attractions, intégralement dédié au club et à son histoire. Ce dernier sera construit du côté de Dubaï et comprendra plusieurs attractions.

"L'ouverture est prévue pour le quatrième trimestre de 2023", confirme le Real Madrid dans son communiqué, annonçant une association avec Dubai Parks and Resorts. "Les visiteurs auront l'occasion de vivre des expériences interactives, en profitant de jeux et d'attractions uniques inspirés par l'esprit, la passion et le succès qui font du Real Madrid le meilleur club du XXe siècle. Il comprendra différentes attractions liées au Real Madrid, comme un musée, des manèges et des jeux d'adresse de football, et des points de vente de souvenirs de la grande histoire de notre équipe", poursuit le club espagnol sur son site officiel.

On espère une attractions autour de Thibaut Courtois.