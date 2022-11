"Je ne m'y attendais pas": Cristiano Ronaldo révèle avoir reçu une lettre bien particulière après le décès de son fils

Cristiano Ronaldo ne vit pas une fin d'année 2022 idéale. Bloqué dans son club de Manchester United, où il ne joue plus beaucoup et désormais en guerre ouverte avec ses dirigeants et son coach, il est d'ores et déjà certain que Ronaldo ne rejouera plus avec la tunique des Red Devils.

Et que dire de la vie privée : il y a quelques semaines déjà, le Portugais faisait part au monde du décès de son nouveau-né, Angèl, décédé juste après avoir été mis au monde. Alors que les hommages se multipliaient en Angleterre et partout ailleurs dans le monde du football, Cristiano Ronaldo a révélé lors de son entretien avec le journaliste Piers Morgan, qu'il avait également reçu un courrier de soutien bien particulier.

"Je ne m'attendais pas à ce que les fans de Liverpool applaudissent à la septième minute à Anfield. J'ai maintenant l'occasion de dire à toutes les communautés anglophones, merci beaucoup pour cette gentillesse qu'elles ont eue avec moi. Pas seulement Liverpool, mais toute l'Angleterre. J'ai également reçu une lettre de la famille de la reine, ce qui m'a beaucoup surpris. Incroyable", explique-t-il.

Avant de rendre hommage à la communauté anglophone. "C'est pourquoi je respecte la communauté et les gens anglophones parce qu'ils ont été très gentils avec moi dans ce moment difficile de ma vie. C'était spectaculaire la façon dont ils m'ont traité, moi et ma famille".