Hazard titulaire, Trossard blessé, vague de tests: voici le onze probable des Diables Rouges contre l'Egypte

Les Diables Rouges affrontent ce soir l'Egypte, dans leur seule rencontre de préparation en vue de la Coupe du Monde. Une partie importante, à moins d'une semaine de l'entrée en lice de l'équipe nationale dans le tournoi, face au Canada. Le match débutera à 16h au Koweït.

Mais alors quel sera le onze aligné ? Hier, en conférence de presse, Roberto Martinez a donné quelques indications intéressantes. D'abord, la titularisation d'Eden Hazard. "Nous espérons qu'Eden pourra jouer 60 minutes. C'est le début qu'on avait en tête, il est très bien ces derniers jours. Nous travaillons durs pour avoir tout le monde au niveau. Cela dépendra de l'intensité, mais l'idée est de le laisser jouer 60 minutes", a confirmé le sélectionneur fédéral.

Pour le reste, Loïs Openda et Michy Batshuayi se partageront le temps de jeu en pointe. Une composition hybride est donc à prévoir. "Ne vous attendez pas au onze de base. Ce sera un match pour faire en sorte que tout le monde soit dans une forme optimale pour la phase de poules. C'est l'objectif: s'habituer au climat, s'habituer à l'humidité. Chaque joueur fera ce qu'il prépare depuis quelques semaines pour arriver en condition optimale. Ce sera l'étape idéale pour être prêt pour la Coupe du Monde, avec une préparation inhabituelle. Ce sera comme un entraînement gratuit. C'est un bon moyen de se préparer", a analysé Roberto Martinez.

Jan Vertonghen ne devrait pas non plus être présent, pas plus que Romelu Lukaku, Koen Casteels et Leandro Trossard, victime d'un petit coup. Des jeunes défenseurs devraient donc recevoir leur chance, tandis qu'Amadou Onana pourrait être testé à nouveau au milieu de terrain. Doku aussi pourrait avoir du temps de jeu.

Le onze probable: Courtois - Theate, Dendoncker, Alderweireld - Carrasco, Onana, Tielemans, Castagne - De Bruyne, Hazard - Batshuayi