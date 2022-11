Mondial: les deux supporters des Bleus partis à vélos le 20 août sont arrivés à Doha

Du Stade de France à la Corniche de Doha, deux supporters de l'équipe de France ont achevé jeudi leur périple de plus de 7.000 km à vélo pour aller encourager les Bleus à la Coupe du monde au Qatar.

Mehdi Balamissa et Gabriel Martin, respectivement 26 et 27 ans, s'étaient élancés du Stade de France à Saint-Denis, lieu mythique du foot français, le 20 août, pour trois mois de vélo à travers l'Europe et l'Asie.

"Le plus grand défi, il est avant tout sportif, parce qu'il faut faire 100, 120 km par jour. Et surtout, il faut réussir à tenir mentalement. Donc c'est ça vraiment le principal enjeu pour nous au quotidien", a expliqué Gabriel Martin, à son arrivée à Doha.

Fans de l'équipe de France, les deux cyclistes amateurs ont eu cette "idée folle", de leur propre aveu, à l'automne 2021 en suivant les Bleus lors du Final 4 de la Ligue des nations en Italie.

"Le principal objectif de ce voyage, c'était avant tout de vivre des aventures dingues", a souligné Gabriel Martin. Mais "forcément il y a un message écologique derrière et on est fier de pouvoir porter les valeurs de la mobilité durable jusqu'à Doha", a-t-il ajouté.