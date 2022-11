WK 2022 - Les Diables Rouges à l'entraînement sans Jason Denayer

(Belga) Jason Denayer, qui a pourtant rejoint les Diables Rouges mercredi en tant que réserviste, n'était pas présent jeudi lors de l'entraînement au Koweït à la veille du seul et unique match de préparation à la Coupe du monde, vendredi contre l'Égypte.

Le défenseur central de 27 ans, international à 35 reprises, ne fait pas partie de la liste des 26 joueurs repris par Roberto Martinez. Réserviste, il a malgré tout rejoint les Diables mercredi. Jan Vertonghen, gêné par son mollet, est vraisemblablement la seule incertitude dans le secteur défensif du Catalan. Selon l'Union belge, Jason Denayer est toujours au Koweït et a suivi une séance individuelle de récupération jeudi, lui qui avait été gêné par une blessure aux côtes ces dernières semaines. Jeudi, Martinez a vu 23 joueurs monter sur la pelouse de l'imposant stade international Jaber Al-Ahmad pour une séance retardée de quelques minutes en raison d'une violente averse. Leandro Trossard (coup), Koen Casteels (refroidissement) et Romelu Lukaku (cuisse), qui ne s'est pas encore entraîné avec le groupe, n'étaient pas présents et manqueront le match de vendredi. Après l'amical contre les Pharaons, la Belgique prendra la direction du Qatar. Elle y défiera le Canada (23/11), le Maroc (27/11) et la Croatie (1/12) dans le groupe F du Mondial. (Belga)