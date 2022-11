Mondial 2022 - Le Portugal a battu le Nigeria 4-0 sans Ronaldo

(Belga) Dans le cadre de sa préparation pour le Mondial, le Portugal a battu le Nigeria 4-0 au stade José Alvalade de Lisbonne, jeudi. Officiellement victime d'une gastro-entérite, Cristiano Ronaldo n'était pas retenu pour ce duel contre les Super Eagles. Chez les Nigérians, qui n'iront pas au Qatar, Cyriel Dessers est resté sur le banc.

La semaine dernière, Ronaldio a donné une interview controversée dans laquelle il a émis des critiques sévères à l'égard de son club, Manchester United. Ironie du sort, deux Mancunians ont permis aux Portugais de prendre l'avance: Diogo Dalot à la passe et Bruno Fernandes à la conclusion (9e, 1-0). Peu après, le milieu des Red Devils a inscrit son onzième but pour la Seleçao sur penalty (29e, 2-0). A la pause, Fernando Santos a effectué quatre changements sortant notamment Fernandes pour le vétéran Pepe, 39 ans, qui a été fortement applaudi par les spectateurs. S'il a conservé la maîtrise du ballon, le Portugal a été moins percutant mais a alourdi le score par Gonçalo Ramos (82e, 3-0). Buteur pour sa première apparition, l'attaquant de Benfica a ensuite servi Joao Mario sur le quatrième goal (84e, 4-0). Le Portugal a été versé dans le Groupe H avec le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. (Belga)