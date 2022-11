Images folles en Pologne: les joueurs décollent pour le Qatar escortés par deux F16 (vidéo)

On ne prend aucun risque en Pologne. La sélection nationale a pris la direction du Qatar, où elle disputera la Coupe du Monde dans le groupe C, qu'elle partage avec le Mexique, l'Arabie Saoudite et l'Argentine.

Un départ pour le tournoi qui aura été marqué par une scène inattendue et un peu surréaliste. En effet, après l'incident du missile survenu en début de semaine, deux F16 ont escorté l'appareil, eux qui sont en charge de la surveillance de l'espace aérien depuis des semaines.

Les joueurs ont donc quitté la Pologne avec deux avions de chasse à leurs côtés. Un contexte étonnant.