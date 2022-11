Hôtel en chantier, relogés dans un établissement sans alcool: les cadres de la FIFA sont en galère au Qatar

C'est un peu la désillusion pour la FIFA. La Coupe du Monde au Qatar débute dimanche et depuis quelques jours, les couacs se succèdent sur place. Après les faux supporters et les hôtels containers, voici que l'on apprend que les cadres de la FIFA ont eu droit à une bien mauvaise surprise à leur arrivée dans le Golfe.

Selon le New York Times, ces derniers n'ont pas pu s'installer dans l'hôtel prévu à l'origine, considéré comme l'un des plus luxueux de la Coupe du Monde. Ce dernier est en réalité encore en travaux et ne sera pas prêt avant plusieurs jours. Le souci, c'est que la FIFA y prévoyait de nombreuses cérémonies et réceptions, dans lesquelles de l'alcool devait être servi.

C'est là que survient un gros problème: les officiels ont été relogés provisoirement dans un hôtel où l'alcool n'est pas en vente. Ce qui met à mal tout le projet de communication de la FIFA pour les prochains jours. Elle commence bien, leur Coupe du Monde.