GP d'Abou Dhabi : Hamilton signe le meilleur temps de la première séance d'essais libres

(Belga) Lewis Hamilton (Mercedes) s'est montré le plus rapide de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Abou Dhabi de Formule 1, 22e et dernière manche du championnat du monde, vendredi sur le circuit de Yas Marina.

Le Britannique, septuple champion du monde, a bouclé les 5,281 km du circuit en 1:26 633 et a devancé son équipier et compatriote George Russell de 220 millièmes de seconde. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a signé le 3e temps à 255 millièmes d'Hamilton Déjà assuré de son deuxième titre de champion du monde, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) n'a pas participé à la séance, laissant sa place au Néo-Zélandais Liam Lawson, pilote de réserve chez Red Bull. À l'instar de Red Bull, sept autres écuries ont fait roulé leur pilote de réserve lors de cette première séance. Seules les écuries Mercedes et AlphaTauri ont lancé leurs pilotes titulaires sur la piste. Vendredi, une deuxième séance d'essais libres est encore au programme à 14h00 heure belge. Samedi, la troisième et dernière séance d'essais libres est prévue à 11h30 avant les qualifications à 15h00. Le départ du dernier Grand Prix de la saison sera donné dimanche à 14h00. (Belga)