Mondial 2022 : James Maddison s'entraîne individuellement avec l'Angleterre

(Belga) James Maddison a été le seul joueur de l'équipe nationale anglaise à ne pas pouvoir s'entraîner avec le groupe vendredi. Les 'Three Lions' entament leur Coupe du monde contre l'Iran ce lundi. Maddison souffre du genou et il a effectué un entraînement individuel.

Le milieu de terrain de Leicester est sorti sur blessure lors du match de championnat à West Ham (victoire 0-2) samedi dernier. Il espère être en forme pour le premier match de groupe de l'équipe anglaise. Un scanner a confirmé en début de semaine qu'il n'y a pas de dommage majeur. Il a également effectué un entraînement individuel jeudi. Les joueurs de Manchester City Kyle Walker et Kalvin Phillips, qui ont souffert de blessures pendant la période précédant le Qatar, se sont entraînés normalement avec l'équipe d'Angleterre sur le terrain d'Al Wakrah et semblent prêts pour le duel face à l'Iran. L'Angleterre jouera également contre les États-Unis (25 novembre) et le Pays de Galles (29 novembre) dans le groupe B de cette Coupe du monde. (Belga)