"Si on ne joue pas mieux, on sera éliminés en poules": Thibaut Courtois s'énerve et flingue les Diables Rouges (vidéo)

Thibaut Courtois n'était pas content. Le gardien des Diables Rouges n'a pas aimé ce qu'il a vu lors du duel amical entre notre équipe nationale et l'Egypte, qui a su tromper notre vigilance en s'imposant 1-2. Le tout à quelques jours de notre entrée en lice en Coupe du Monde.

Interrogé après la rencontre, Courtois a tiré les leçons, sans se cacher, sans tirer la sonnette d'alarme, mais en recadrant les choses. "On n'a pas besoin de jouer des matchs pour s'améliorer, c'est tactique, tu analyses ça sur les images et les entraînements. Tu peux jouer bien, jouer mal, ça dépend de comment on joue, et on n'a pas bien fait ce qu'on devait faire. On joue contre des équipes aux attaquants très rapides, ce sera difficile, si on ne joue pas mieux, on sera éliminés en poules. Si on joue mieux, on pourra faire une bonne coupe du monde, si pas, voilà", a-t-il analysé.

Mais le gardien a tout de même rassuré: pour lui, il ne faut pas tout jeter en une fois. "On ne doit pas s'inquiéter. On a joué un match amical à l'extérieur, face aux Égyptiens. Je ne sais s'il y a penalty, mais en première mi-temps, c'est pas mal. On a des choses à améliorer, je crois que 4-5 fois, ils nous prennent dans le dos. C'est un truc à améliorer, contre les Pays-Bas c'était déjà comme ça, c'est ça qui nous faisait mal. Le but, c'est dommage parce que c'est à cause d'un rebond sur un mauvais terrain. On ne peut pas encaisser après une minute en seconde mi-temps. Je crois qu'on va améliorer, en deuxième mi-temps, je trouve qu'on n'a pas bien joué jusqu'à notre but. On n'a pas fait assez pour faire le 2-2", a déclaré celui qui sort d'une saison XXL avec le Real Madrid.

Réponse attendue mercredi contre le Canada.