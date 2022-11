La dernière Coupe du monde pour Robert Lewandowski ? "Je ne dis pas oui ni non"

(Belga) La Pologne comptera sur son attaquant vedette Robert Lewandowski lors de la Coupe du monde au Qatar qui débutera le 20 novembre prochain. L'attaquant du FC Barcelone, âgé de 34 ans, a été interrogé sur ses projets d'avenir vendredi. "Est-ce que ce sera ma dernière Coupe du monde ? Je ne sais pas", a-t-il dit prudemment. Au Qatar, Lewandowski participera pour la deuxième fois de sa carrière à la compétition, après l'édition 2018 en Russie.

"Je me prépare comme si c'était ma dernière Coupe du monde, mais je ne dis ni oui ni non à une autre Coupe du monde", a expliqué Lewandowski. "Je suis sûr que je pourrai encore jouer dans quatre ans. Je vais continuer à tout faire pour être physiquement prêt pour l'équipe nationale. Mais il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu." La Coupe du monde 2026 se déroulera au Canada, au Mexique et aux États-Unis, du 8 juin au 3 juillet. Lewandowski est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'à mi-2026. Avec la Pologne, il espère atteindre la phase à élimination directe de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986. Les Polonais débuteront leur compétition mardi contre le Mexique. Dans le groupe C, ils affronteront ensuite l'Arabie saoudite le 26 novembre et l'Argentine le 30 novembre.