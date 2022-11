Mondial 2022 - Alphonso Davies rejoint la sélection canadienne incertain de pouvoir affronter la Belgique

(Belga) La fédération canadienne de football a annoncé vendredi qu'Alphonso Davies avait rejoint le reste de la sélection en vue du Mondial. Le joueur vedette de l'équipe canadienne, qui évolue au Bayern Munich, poursuit son travail de rééducation à la suite d'une blessure aux ischios-jambiers. Sa présence lors du premier match de poule du Canada à la Coupe du monde, face à la Belgique mercredi prochain, est encore incertaine.

Le latéral de 22 ans s'est blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire du Bayern sur le Hertha Berlin (2-3) au début du mois. La blessure s'est avérée sérieuse, et le club n'avait pas encore libéré son joueur afin qu'il rejoigne la sélection canadienne. Du côté des Diables Rouges, Romelu Lukaku a également subi une blessure aux ischio-jambiers. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale est actuellement toujours en rééducation et devrait vraisemblablement manquer le match contre le Canada. Après le match d'ouverture contre les Diables Rouges, le Canada affrontera la Croatie (27 novembre) et le Maroc (1er décembre) dans le groupe F. (Belga)