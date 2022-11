BNXT League - Malines s'impose à Charleroi et se hisse au deuxième rang

(Belga) Malines s'est imposé 76-88 à Charleroi, vendredi, en ouverture de la 7e journée de la phase initiale de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Après un premier quart-temps serré (20-21), Malines prenait le large pour mener 42-49 à la pause. Au retour des vestiaires, Charleroi mettait la pression et, grâce à des trois points de Yoeri Schoepen et Marlon Makwa, revenaient à trois longueurs (48-51). Mais les Kangoeroes reprenaient progressivement leurs distances pour mener 60-68 avant les dix dernières minutes. Dans le dernier quart, Malines comptait jusqu'à 16 points d'avance (60-76) avant un retour du Spirou jusqu'à 76-81 après un tir à distance de Jackson à 28 secondes de la fin. Mais c'était le dernier panier du match pour Charleroi, alors que Malines empilait encore 7 points, dont un panier à trois points de Domien Loubry pour porter son compteur personnel à 29 points (5/6 à distance). Brian Fobbs a ajouté 20 points pour Malines. Du côté de Charleroi, Yoeri Schoepen a mis 15 points et Nathan Kuta 14. Au classement, Charleroi reste provisoirement en tête avec 11 points (7 matchs) alors que Malines (10 points, 6 matchs) se hisse au deuxième rang. (Belga)