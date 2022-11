"Irrécupérables": la presse internationale descend les Diables Rouges après leur défaite contre l'Egypte

Peu convaincants contre l'Egypte vendredi soir, les Diables Rouges n'ont pas rassuré pour leur dernier match de préparation avant la Coupe du monde. La presse internationale l'a bien remarqué.

Une prestation moyenne et une défaite à cinq jours de leur premier match dans la compétition, les Diables Rouges se sont attirés de nombreuses critiques après la rencontre amicale contre l'Egypte.

Pour le quotidien espagnol AS, notre équipe nationale "envoie des signaux inquiétants". "Autour d’Eden, il y a également des inquiétudes. Il n’est clairement pas en forme et ce n’est pas une coïncidence s’il joue à peine à Madrid. Ensuite, il était plus étrange que le joueur de Manchester (De Bruyne, ndlr) n’aille pas bien non plus. Il a manqué son contrôle sur le premier but encaissé." Nos confrères espagnols concluent leur analyse avec une phrase limpide: "Les Diables rouges étaient irrécupérables."

Le son de cloche est le même en Angleterre où le tabloïde The Sun taille nos Diables sans pitié. "Pendant tout un match, la défense belge a eu du mal à faire face à la vitesse des Pharaons en attaque", soulignent les journalistes anglais. Un constat qui rejoint ce que pense Thibaut Courtois.

"Cela pourrait bien être un problème lorsqu’ils affronteront bientôt des joueurs comme Alphonso Davies. Alderweireld, par exemple, a eu beaucoup de mal : son manque de vitesse a été clairement mis en évidence à plusieurs reprises par l’agile Trezeguet", ajoute le Sun. A noter que la fusée canadienne du Bayern Munich n'est pas certain d'être rétabli à temps pour affronter les Diables.

Si pour le Sun, les Diables ont encaissé des buts "d’une simplicité enfantine", l'analyse se conclut sur une note positive : "La Belgique reste favorite pour terminer première de sa poule, mais elle devra faire beaucoup mieux que ce qu’elle a fait ce soir. Roberto Martínez a du travail à faire".

La bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore plusieurs jours aux joueurs de notre équipe nationale pour se mettre dans les meilleures conditions avant de lancer leur mondial le mercredi 23 face au Canada.