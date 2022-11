Fans des Diables, ils n'iront pas au Qatar ou ne regarderont même pas les matchs: voici pourquoi

La Coupe du Monde est sur le point de débuter. Pour cette édition, il y aura peu de supporters belges sur place. De nombreux fans préfèrent suivre les matchs des Diables, avec le coeur, depuis la Belgique. Certains ont même choisi de ne pas regarder la compétition suite aux polémiques.

Sa place était habituellement en tribune au milieu des autres supporters et au plus près des Diables. Présent en Russie il y a quatre ans, Thibaud a décidé de ne pas partir au Qatar et de laisser ses habits de supporter dans ses armoires. "Ça fait un pincement au cœur. Parce que c'est même pas le fait de mettre son costume, c'est tout ce qu'il y a derrière en fait. Derrière il y a une ambiance, il y a des supporters, il y a des amis", nous explique Thibaud Geerinckx.

De moins en moins de Belges aux Coupes du Monde

Thibaud regardera les matchs, mais il supportera les Diables depuis son canapé. Pour lui, il n' était pas concevable de se rendre sur place. "J'ai décidé de ne pas aller au Qatar cette année parce que je ne suis plus du tout en lien avec ce qui se passe là-bas et l'organisation de cette Coupe du Monde là-bas. Mon coeur aurait été au Qatar en tant que supporter, ma raison me dit à moi de ne pas y aller", confie le supporter. "Cette Coupe du Monde n'était quand même pas l'idéal pour les supporters parce que l'ambiance sur place ne sera pas la même non plus. Nous en tant que supporter, ce qu'on veut, un c'est supporter l'équipe, mais deux faire la fête et s'amuser là-bas. Et d'après tout ce qu'on entend, ce n'est pas là-bas qu'on va pouvoir faire la fête comme nous on la conçoit", précise Thibaud.

Budget, période de l'année et éthique, Thibaud est loin d'être le seul à avoir pris cette décision. En 2014, 3.000 supporters belges étaient au Brésil, 1.500 en 2018 en Russie. Cette année, on estime qu'ils seront moins de 500 lors de la phase de poules.

On ne retrouve pas la passion

Cyprien est président d'un groupe de supporters, un vrai passionné de foot. Nous l'interrogeons à Schaerbeek, juste à côté d'un match de foot amateur. Il n'ira pas au Qatar et ne regardera même pas les matchs de la Belgique. "Toute cette Coupe du Monde est un peu étrange et il n'y a pas vraiment de sens derrière. Donc on ne retrouve pas la passion. Le fait aussi que ce soit en décembre, ça aide moins qu'en juin", indique Cyprien Van Ypersele.

Ça devient vraiment ridicule

Manque de respect des droits humains et de l'environnement, les membres du club de supporters boycotteront la Coupe du Monde. Nous croisons Damien, un footballeur amateur et lui aussi membre d'un club de fans des Diables. Il n'allumera pas sa télévision. "Je suis à la fois un acharné des Diables et aussi un acharné de football depuis tout petit, donc oui c'est compliqué. Mais voilà, là c'est un peu la goutte d'eau on va dire. Ça devient vraiment ridicule à ce point-là", réagit-il.

Ces supporters attendront donc la prochaine compétition pour supporter les Diables: l'Euro 2024 en Allemagne.