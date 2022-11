Lukasz Teodorczyk met un terme à sa carrière à l'âge de 31 ans

(Belga) Sans club depuis cet été, Lukasz Teodorczyk a annoncé samedi qu'il allait mettre fin à sa carrière. L'attaquant polonais de 31 ans a expliqué sur Instagram que "son corps ne voulait plus suivre". Teodorczyk a par le passé évolué en Jupiler Pro League, à Anderlecht entre 2016 et 2018 puis à Charleroi en 2020-2021.

"Les dernières années ne m'ont pas apporté ce que j'en attendais", a-t-il posté. "J'ai passé plus de temps à l'intérieur que sur le terrain d'entraînement. J'ai essayé et je me suis battu, mais mon corps ne veut plus suivre ma tête. Je ne peux pas me donner à 100%. C'est pourquoi j'arrête." Au cours de sa carrière, Teodorczyk a connu la réussite en tant qu'attaquant, notamment avec Anderlecht. Avec les Bruxellois, il a inscrit 45 buts et distribué 9 passes décisives en 93 matchs répartis sur deux saisons, entre 2016 et 2018. Il a d'ailleurs participé au dernier titre remporté par le RSCA en 2017. Après son séjour à Bruxelles, le Polonais a rejoint l'Udinese en Serie A à l'été 2018. Il n'a jamais percé dans son nouveau club, n'inscrivant qu'un but en 32 matchs. Il a ensuite été prêté à Charleroi pour la saison 2020-2021, mais il n'a pas pu faire mieux qu'un but en 17 matchs. Après un passage de six mois à Vicenza, club de Serie B, le Polonais était sans club depuis cet été. Il a accumulé 19 sélections et 4 buts pour l'équipe nationale polonaise. (Belga)