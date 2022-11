ATP Finals - Casper Ruud domine Andrey Rublev et rejoint Novak Djokovic en finale

(Belga) Casper Ruud (ATP 4/N.3) a validé son ticket pour la finale du Masters de fin de saison en disposant aisément du Russe Andrey Rublev (ATP 7/N.6), samedi à Turin. Le Norvégien s'est imposé 6-2, 6-4 après 1h08 de jeu et affrontera Novak Djokovic dimanche en finale. Le Serbe pourrait égaler le record de six titres détenu par Roger Federer, avec à la clé le plus gros prix jamais offert par l'ATP dans un tournoi: 4.740.300 dollars.

Ruud, 23 ans, jouera la 7e finale de sa saison. Battu à Roland-Garros par Rafael Nadal et à l'US Open par Carlos Alcaraz, il a remporté les tournois de Buenos Aires, Genève et Gstaad en 2022. Un succès dominical lui permettrait d'écrire la plus belle ligne de son palmarès, qui renseigne neuf succès dans des tournois ATP 250. Samedi soir au Pala Alpitour de Turin, le Norvégien a facilement dominé un Rublev qui s'est montré bien trop inconstant. Dimanche, Ruud sera face à une montagne, lui qui n'a jamais pris un set à 'Nole' en trois confrontations. De son côté, Djokovic visera son second grand titre de l'année, après Wimbledon, ayant manqué une importante partie de la saison (dont l'Open d'Australie et l'US Open) pour son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. Samedi, il s'est qualifié pour sa huitième finale en quinze participations au tournoi qui réunit chaque année les huit meilleurs joueurs de la saison. Pour cela, il a fait plier l'Américain Taylor Fritz (9e) 7-6 (7/5), 7-6 (8/6). (Belga)