PGA Tour - Patrick Rodgers eet n Ben Martin partagent la tête du RSM Classic

(Belga) Les Américains Patrick Rodgers et Ben Martin se partagent la tête du RSM Classic, tournoi de golf du PGA Tour doté de 8,1 millions de dollars, à l'issue du troisième tour, sur les parcours de Seaside et de Plantation à St. Simons Island, samedi aux États-Unis.

Rodgers, 30 ans et toujours à la recherche d'un premier succès sur le tour américain, a rendu une carte de 64 coups (-6) grâce à sept birdies pour un bogey sur le parcours de Seaside. De son côté, Martin a joué 65 (-5) après six birdies pour un bogey, toujours sur le Seaside. Les deux golfeurs affichent un total de 14 coups sous le par, soit un de moins que le Canadien Adam Svensson et les Américains Sahith Theegala et Andrew Putnam. (Belga)